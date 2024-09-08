В Башкирии явка избирателей в СИЗО составила 100%

О том, как организовано голосование лиц, находящихся в СИЗО, 8 сентября в Общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана — 2024» сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии РБ Олег Галин. По его словам, поражены в активном праве выбора осужденные и те, кто признан невменяемым, все остальные имели возможность отдать свой голос.

«Явка была 100%. Абсолютно добровольно граждане приняли участие в выборах. Для лиц, находящихся в камерах, особенно продолжительное время, любое событие - это праздник. Люди даже ждут этого дня. Голосуют 100%. У нас начали голосовать в восемь часов утра. До 10.00 практически все проголосовали. Единственное, что в СИЗО №1, где порядка 1300 человек, они голосовали до 13.00», — сообщил Олег Галин.

Заместитель председателя ОНК РБ Ильмира Набиуллина добавила, что сегодня голосовали все четыре СИЗО республики - это 1761 человек, которые имеют право сделать выбор.

«Для подсудимых голосование - это шанс выйти из камеры, прогуляться до избирательного участка, отдать свой голос. Все с улыбкой выходили и делали свой выбор. Не было ни одного подсудимого, кто не захотел бы проголосовать. К системе исполнения наказания относятся и исправительные центры - от них поступило 490 заявок, все проголосовали», — заявила Ильмира Набиуллина.

От следственно-арестованных жалоб не поступало, выборы прошли без замечаний и нареканий.

Как сообщал Башинформ, всего в регионе с 6 по 8 сентября 2024 года проходят 218 избирательных кампаний. Это выборы Главы Башкортостана, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая республики и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. В эти дни жители региона смогут проголосовать на одном из 3 302 избирательных участков.