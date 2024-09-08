В Башкирии на выборах Главы РБ проголосовал Иван Сухарев

На выборах Главы Башкирии, которые проходят с 6 по 8 сентября, проголосовал кандидат в руководители республики от партии ЛДПР Иван Сухарев. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«В нашей республике проходят выборы Главы региона, дополнительные выборы депутата Госсобрания — Курултая РБ, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Приходите на выборы. Выбирайте свое будущее. Вместе сделаем республику лучше!», — написал Сухарев.

Ранее свой гражданский долг вместе с супругой исполнил Радий Хабиров.