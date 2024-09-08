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8 Сентября , 13:46
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии депутатов-коммунистов обвинили в незаконной агитации

пресс-служба МВД по РБ
Фото:пресс-служба МВД по РБ

В уфимский отдел полиции №6 поступила жалоба о размещении на автомобиле «Тойота Камри» агитационной наклейки с надписью «Артур Шайнуров. С народом – за народ», сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Выяснилось, что это служебная машина депутата Госсобрания – Курултая РБ Юнира Кутлугужина. По информации заявителя, Кутлугужин является должностным лицом, а значит не имеет права проводить агитацию, в том числе используя свой автомобиль.

«Я считаю, это несправедливо! Закон есть закон, и он один для всех – и для депутатов в том числе. Юнир Галимьянович опытный депутат, должен знать законы, но все равно так делает, а это его автомобиль, он на нем передвигается. Написал заявление, чтобы разобрались и такого больше не было», – прокомментировал свою позицию уфимец Азат.

Сам депутат факт агитации на машине подтверждает, но уверяет, что это не является нарушением закона.

«Действительно, на моей служебной машине есть такая наклейка, она и сейчас висит. Правоохранительные органы подъезжали ко мне и попросили объяснить, я им сказал, вот читайте, заказчиком является сам Шайнуров, кандидат на должность главы. Там указано, кто заказчик, кто оплатил. Оплачено с избирательного счета кандидата 29 июля 2024 года, в количестве 300 экземпляров. Мы эту наклейку отдали всем, кто пожелал. Во-первых, я не передвигался, машина стоит возле дома. Во-вторых, я передвигался и буду передвигаться, сейчас после обеда поеду на избирательный участок. Но я знаю, что ближе 50 метров к избирательному участку нельзя подъезжать с агитационными материалами. Также баннеры висят, наклейки висят кандидатов от том, что выборы, я считаю, что это не является нарушением федерального закона №67», – сказал он.

Также нарушение агитации зафиксировали у другого члена коммунистической партии Рустама Хафизова. Сотрудники территориальной избирательной комиссии Уфимского района на публичной странице «Говорит Хафизов» обнаружили запись с призывом голосовать за него на выборах. На своей личной странице он поделился постом с призывом голосовать за кандидата Артура Шайнурова. В законности этих постов разберется суд. Напомним, что по закону с 6 сентября, со дня начала голосования, любая агитация запрещена.

Ранее «Башинформ» писал о том, что по мнению политологов, в дни выборов активизировались антироссийские пропагандисты.

Автор:Ляйсан Закирова
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