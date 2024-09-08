Эксперты отмечают активизацию фейковых вбросов в дни выборов в Башкирии

Антироссийские пропагандисты активизировались во время выборов в рамках единого дня голосования, которые проходят по всей России с 6 по 8 сентября. Провальные попытки использовать вбросы с дезинформацией наблюдаются и в Башкирии, отмечает кандидат политических наук, доцент УГНТУ Артур Сулейманов.

«Мы наблюдаем, как из-за рубежа интересанты пытаются раскачать политическую стабильность в российских регионах. Выборы Главы Башкирии тоже не стали исключением, и мы видим, как зарубежные силы пытаются дестабилизировать выборные процессы, — прокомментировал политолог. — Однако в регионе была проведена огромная конструктивная работа, прежде всего – в информационном поле. Эта работа, с одной стороны, ориентирована на то, чтобы разоблачать фейковые новости, с другой — предупреждать. Например, о том, какие могут быть последствия при совершении диверсий, в том числе информационных атак, на инфраструктуру. Поэтому полагаю, что критического никакого урона они не несут. Люди прекрасно понимают, кто является заказчиком и кто стоит за такими недобросовестными информационными выпадами. Нужно просто воспринимать это как один из элементов информационной войны против нашей страны, которую мы сегодня наблюдаем».

Добавим, что накануне произошла DDoS-атака на сайт республиканской акции «Рахмат». По словам специалистов, ресурс был подвержен волне одновременных запросов с большого числа компьютеров, находящихся за рубежом. Таким образом хакеры надеялись лишить пользователей доступа к сайту, но в данном случае серверы выдержали нагрузку.

Кроме того, в местных пабликах продолжают активно распространяться фейки, основанные на теме голосования в республике. Особой популярность у фейкометов пользуется тема с «порчей бюллетеней». Так пропагандисты пытаются создать впечатление, что жители Башкортостана настроены против участия в выборах. Хотя на самом деле это не так — авторы подобных вбросов используют архивные и сфабрикованные изображения «испорченных бюллетеней».



Отдельный вектор работы антироссийской пропаганды — попытки дискредитации региональных властей с целью разобщить население. Например, в сети распространялся фейк об уходе Андрея Назарова с поста премьер-министра правительства Башкирии, а также о мнимых угрозах в адрес тех, кто «осмелится не прийти на голосование».



Подобные же схемы используются и в других регионах России. Это говорит о том, что это организованная и заранее спланированная попытка дезинформирования населения в целях усложнить процесс проведения голосования.