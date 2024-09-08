В «Башинформе» подведут итоги общественного наблюдения за выборами с 6 по 8 сентября 2024 года

В понедельник, 9 сентября, в 12.00 в информационном агентстве «Башинформ» состоится пресс-конференция по итогам работы ситуационного центра Общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкортостан.

В пресс-конференции примут участие:

– председатель Общественной палаты Республики Башкортостан Данияр Абдрахманов;

– руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Лида Исаргакова;

– члены и эксперты Общественного штаба по наблюдению за выборами в Башкортостане.

Члены Общественного штаба расскажут об итогах работы ситуационного центра по наблюдению за выборами, работе корпуса общественных наблюдателей и каждого из направлений инфраструктуры общественного наблюдения на территории республики.

Напомним, в инфраструктуру общественного наблюдения в регионе входит корпус из более 13 000 наблюдателей, мониторинговые группы из членов Общественного штаба, рабочая группа для работы с картой сообщений НОМ, call-центр для граждан, «горячая линия» для наблюдателей, мобильные группы.

Контактное лицо: Шамаева Лилия Руслановна, пресс-секретарь Общественной палаты Республики Башкортостан, 8 (987) 033-56-03.

Ранее сообщалось, что в call-центр Общественной палаты РБ за время выборов Главы Башкирии поступило 38 обращений из разных населенных пунктов республики.