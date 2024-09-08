В Уфе испекли «выборный» торт

В Уфе у коллектива участковой избирательной комиссии №64 Калининского района есть традиция – после завершения голосования пить чай с тортом. И не с магазинным, а собственного приготовления. Ждет их такое чаепитие и сегодня.

Сладкое угощение вот уже несколько лет печет для коллег член УИК Ирина Бикметова. Причем торты не простые, а тематические. Каждый посвящен той или иной избирательной кампании. В этом году – выборам Главы Башкирии, сообщает администрация Калининского района.

«Если я не ошибаюсь, это уже пятый по счету торт, который Ирина сделала для нас. Так что да, это уже своего рода традиция», – говорит председатель УИК № 64 Рима Хамитова.

Напомним, сегодня третий, заключительный день голосования за кандидатов на пост Главы республики. Сходить на выборы жители Башкирии могут до 20.00.