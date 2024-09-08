Новости Башкортостана и Уфы
89.82
0
99.72
0
71.06
-1.63
16+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Политика
8 Сентября , 11:06
ВЫБОРЫ-2024

В Уфе испекли «выборный» торт

пресс-служба администрации Калининского района Уфы
Фото:пресс-служба администрации Калининского района Уфы

В Уфе у коллектива участковой избирательной комиссии №64 Калининского района есть традиция – после завершения голосования пить чай с тортом. И не с магазинным, а собственного приготовления. Ждет их такое чаепитие и сегодня.

Сладкое угощение вот уже несколько лет печет для коллег член УИК Ирина Бикметова. Причем торты не простые, а тематические. Каждый посвящен той или иной избирательной кампании. В этом году – выборам Главы Башкирии, сообщает администрация Калининского района.

«Если я не ошибаюсь, это уже пятый по счету торт, который Ирина сделала для нас. Так что да, это уже своего рода традиция», – говорит председатель УИК № 64 Рима Хамитова.

Напомним, сегодня третий, заключительный день голосования за кандидатов на пост Главы республики. Сходить на выборы жители Башкирии могут до 20.00.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru