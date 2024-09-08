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8 Сентября , 18:39
ВЫБОРЫ-2024

На башкирском языке изготовлено около 366 тысяч избирательных бюллетеней

ЦУР РБ
Фото:ЦУР РБ

Центр управления Республикой Башкортостан сообщил, что в рамках Единого дня голосования для избирателей изготовлено около 366 тысяч бюллетеней на башкирском языке и свыше 153 тыс. — на татарском.

Как отметили в ЦУР РБ, жители республики проявляют высокую активность на участках — по данным специалистов, только в Хайбуллинском районе за два дня проголосовали более 50% избирателей.

Напомним, всего в регионе с 6 по 8 сентября 2024 года проходят 218 избирательных кампаний. Это выборы Главы Башкирии, дополнительные выборы депутата Госсобрания — Курултая республики и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. В эти дни жители региона смогут проголосовать на одном из 3302 избирательных участков.

Автор:Иван Вавилов
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