Константин Толкачев рассказал об истории выборов в Башкирии

Ранее представители избирательных штабов кандидатов на должность Главы Башкирии рассказали о ходе Единого дня голосования, который проходил с 6 по 8 сентября. Так, секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» Руслан Давлетшин отметил, что обстановка спокойная, праздничная.

«Люди активно идут, голосуют всеми семьями. Организована поддержка малого предпринимательства, — отметил Руслан Давлетшин. - Читаем, как люди выигрывают ценные призы в рамках акции «Рахмат-2024». В целом отклик очень позитивный.

Артур Шайнуров, кандидат на должность Главы Башкирии от КПРФ, назвал 2024-й годом ярких политических событий, когда люди приняли участие в выборах президента страны и руководителя региона.

«Специальная военная операция изменила наше отношение к жизни, мы начали глубже разбираться в истинных ценностях. Люди почувствовали свою личную ответственность, когда от каждого голоса зависит судьба страны», — оценил ход выборов Артур Шайнуров.

Представители избирательных штабов заявили, что на участках работало много наблюдателей. Нарушений зафиксировано не было, все прошло спокойно.