Константин Толкачев рассказал об истории выборов в Башкирии

Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев в рамках выборного марафона «Время героев: 2024» рассказал о том, как проходил избирательный процесс в республике после распада СССР.
«Потребовалось много усилий для того, чтобы привить населению ценности новой конституции, чтобы люди приняли новый устрой жизни. День и ночь сидели и думали, как объяснить людям изменения. Проводили огромную работу над правовой частью жизни региона. Самое главное — федерация признавала наш суверенитет. Принятая тогда конституция РФ провозглашала Башкортостан республикой», — поделился спикер.
Также он назвал период зарождения новой партийной системы региона очень непростым.
«Первые выборы проходили не по партийному принципу, практически каждый мог выдвинуть свою кандидатуру», — пояснил Толкачев.
Ранее представители избирательных штабов кандидатов на должность Главы Башкирии рассказали о ходе Единого дня голосования, который проходил с 6 по 8 сентября. Так, секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» Руслан Давлетшин отметил, что обстановка спокойная, праздничная.
«Люди активно идут, голосуют всеми семьями. Организована поддержка малого предпринимательства, — отметил Руслан Давлетшин. - Читаем, как люди выигрывают ценные призы в рамках акции «Рахмат-2024». В целом отклик очень позитивный.
Артур Шайнуров, кандидат на должность Главы Башкирии от КПРФ, назвал 2024-й годом ярких политических событий, когда люди приняли участие в выборах президента страны и руководителя региона.
«Специальная военная операция изменила наше отношение к жизни, мы начали глубже разбираться в истинных ценностях. Люди почувствовали свою личную ответственность, когда от каждого голоса зависит судьба страны», — оценил ход выборов Артур Шайнуров.
Представители избирательных штабов заявили, что на участках работало много наблюдателей. Нарушений зафиксировано не было, все прошло спокойно.