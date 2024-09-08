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8 Сентября , 21:44
ВЫБОРЫ-2024

Константин Толкачев рассказал об истории выборов в Башкирии

Председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев в рамках выборного марафона «Время героев: 2024» рассказал о том, как проходил избирательный процесс в республике после распада СССР.

«Потребовалось много усилий для того, чтобы привить населению ценности новой конституции, чтобы люди приняли новый устрой жизни. День и ночь сидели и думали, как объяснить людям изменения. Проводили огромную работу над правовой частью жизни региона. Самое главное — федерация признавала наш суверенитет. Принятая тогда конституция РФ провозглашала Башкортостан республикой», — поделился спикер.

Также он назвал период зарождения новой партийной системы региона очень непростым.

«Первые выборы проходили не по партийному принципу, практически каждый мог выдвинуть свою кандидатуру», — пояснил Толкачев.

Ранее представители избирательных штабов кандидатов на должность Главы Башкирии рассказали о ходе Единого дня голосования, который проходил с 6 по 8 сентября. Так, секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» Руслан Давлетшин отметил, что обстановка спокойная, праздничная.

«Люди активно идут, голосуют всеми семьями. Организована поддержка малого предпринимательства, — отметил Руслан Давлетшин. - Читаем, как люди выигрывают ценные призы в рамках акции «Рахмат-2024». В целом отклик очень позитивный.

Артур Шайнуров, кандидат на должность Главы Башкирии  от КПРФ, назвал 2024-й годом ярких политических событий, когда люди приняли участие в выборах президента страны и руководителя региона.

«Специальная военная операция изменила наше отношение к жизни, мы начали глубже разбираться в истинных ценностях. Люди почувствовали свою личную ответственность, когда от каждого голоса зависит судьба страны», — оценил ход выборов Артур Шайнуров.

Представители избирательных штабов заявили, что на участках работало много наблюдателей. Нарушений зафиксировано не было, все прошло спокойно.

Автор:Иван Вавилов
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