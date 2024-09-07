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7 Сентября , 14:39
ВЫБОРЫ-2024

В сall-центр по выборам в Башкирии поступило 4 звонка

Роман Якимчук
Фото:Роман Якимчук

Член общественного штаба по наблюдениям за выборами в Башкирии Святослав Попов в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024» рассказал журналистам, с какими вопросами обращаются в  сall-центр жители республики. Сегодня, во второй день голосования по состоянию на 14.00 поступило 4 звонка, в общей сложности, с учетом 6 сентября, поступило 19 звонков.

«Нам задают вопросы технического характера, например, как найти свой УИК, можно ли проголосовать без паспорта, были также вопросы по акции «Рахмат». На все вопросы были даны квалифицированные ответы, жалоб не поступало», – отметил он.

Святослав Попов уточнил, что звонки принимают квалифицированные специалисты, над этим работает большая команда. Он напомнил телефон  сall-центра: 8 (347)218-16-84. Звонить можно с 8.00 до 20.00 7 и 8  сентября.

Ранее уровень организации выборов в Башкирии оценили политологи, о чем сообщал «Башинформ».

Автор:Роман Якимчук
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