Политологи оценили уровень организации выборов в Башкирии

Уровень организации и ход выборов Главы республики оценили эксперты – политологи. Они поделились мнениями с журналистами в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024».

Напомним, что в эти дни выборы руководителей регионов проходят в 25 субъектах России. Кандидат политических наук Николай Евдокимов на этом фоне отмечает, что спецификой выборов в Башкирии является широкий спектр кандидатов, которые представляют все парламентские партии. Такая ситуация, по его словам, есть далеко не везде.

Политолог считает, что явка по итогам данных выборов окажется довольно высокой, что связано с их значимостью.

«Выборы руководителя региона отличаются традиционно высокой явкой, интерес к ним выше, чем, например, к парламентским выборам, поскольку власть воспринимается персонифицированно. Глава региона в глазах избирателей – это человек, который отвечает за многие важные для региона, общества вопросы», – считает Николай Евдокимов.

Кандидат политических наук Кирилл Фадеев считает, что общество в Башкирии отличается высокой самоорганизацией и внутренней ответственностью. Этим он объясняет уровень явки в первый день выборов, как ранее сообщал «Башинформ», она составила почти 30%, а в Балтачевском районе превысила 47%.

«Эта политическая традиция сформировалась еще во времена БАССР и она продолжает работать, поэтому жители республики массово идут голосовать. Как правило, особенно высокая активность наблюдается в первый день голосования, но те, кто был занят на работе, сделают это позднее, в воскресенье», – подчеркнул Кирилл Фадеев.

Политолог также считает, что явка по итогам трех дней голосования будет довольно высокой и обращает внимание на спокойный ход выборов.

«Нет никакого ажиотажа, нервозности, все проходит спокойно и ровно. Люди привыкли, что выборы – нормальный атрибут демократического процесса», – отметил Кирилл Фадеев.

Напомним, избирательные участки в Башкирии сегодня работают до 20.00 местного времени. В воскресенье, 8 сентября, они будут открыты с 8.00 до 20.00.