В Башкирии избиратели выиграли пылесосы, ноутбуки и велосипеды

В Башкирии стали известны победители третьего розыгрыша республиканской акции «Рахмат-2024». Розыгрыш состоялся сегодня, 7 сентября, в 14 часов.

Среди счастливчиков 40 жителей республики, организаторы уже начали обзванивать победителей. Среди них обладатели роботов-пылесосов, планшетов, смартфонов, умных колонок, ноутбуков, велосипедов и других ценных призов.

Роботы-пылесосы достались жителям из Дюртюлинского, Туймазинского, Кигинского районов, а также Сибая и Уфы. Три телевизора попадут в руки победителям из Хайбуллинского, Зианчуринского районов и столицы Башкирии. Обладателями смартфонов стали участники акции из Янаульского района, Нефтекамска и Уфы. Термопоты достались избирателям из Балтачевского района и Уфы.

Владельцами умных колонок стали жители Дуванского, Янаульского, Кушнаренковского, Куюргазинского, Чишминского, Краснокамского, Ишимбайского, Буздякского, Татышлинского районов, а также Нефтекамска, Стерлитамака и Уфы.

Разыгранный велосипед достался победителю из города Салавата, а главный приз — квадроцикл вручат уфимцу.

Сегодня в 20 часов состоится четвёртый розыгрыш 42 ценных призов. Эфир будет транслироваться на официальных страницах «Алга-Патриот» во ВКонтакте, телеграме и портале Rutubе. Напоминаем, QR-билеты необходимо сохранить до 30 сентября.

Ранее представитель оргкомитета акции Римма Бикмурзина сообщила информагентству «Башинформ», что сегодня значительно выросла нагрузка на сайт акции «Рахмат-2024». В связи с этим организаторы акции создали яндекс-форму, ссылка на неё есть в группах в соцсетях проекта.