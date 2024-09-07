В Башкирии подвели итоги третьего розыгрыша акции «Рахмат-2024»

В общественном пресс-центре рассказали об итогах третьего розыгрыша акции «Рахмат-2024». Напомним, акция проводится в Башкирии в рамках проведения Единого дня голосования.

— У нас значительно выросла нагрузка на сайт и иногда наблюдаются трудности. Поэтому мы создали яндекс-форму, ссылка на нее есть в наших группах в соцсетях, — пояснила представитель оргкомитета акции Римма Бикмурзина. - Сегодня определили еще 40 победителей акции, разыграли еще один квадроцикл, велосипед, умные колонки, мультиварки, термоподы, ноутбуки, роботы-пылесосы.

Римма Бикмурзина сообщила, что волонтеры обзванивают победителей. Имена и фото победителей публикуются только с их согласия после того, как они приехали за призами.

— Первый квадроцикл выиграл наш коллега - водитель из газеты «Кызыл тан». Это показывает, что всё прозрачно и по-честному, — отметила модератор брифинга Рашида Магадеева.