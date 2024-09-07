В Башкирии в дни выборов разоблачили два фейка

В Башкирии второй день голосования завершился спокойно, как и первый. Это отметил в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана — 2024» председатель Общественной палаты Башкирии Данияр Абдрахманов.

«Люди идут голосовать, многие приходят семьями. Явка высокая. Что касается наблюдений за выборами, на информационный портал независимого общественного мониторинга поступило более 16 тысяч сообщений. Информации о нарушениях нет. Мы выявили два фейка, проверили и разоблачили их», — сказал Данияр Абдрахманов.

Ранее член общественного штаба по наблюдениям за выборами в Башкирии Святослав Попов подвёл итоги голосований за сегодняшний день.