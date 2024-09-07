В Башкирии сall-центр по выборам принял 25 обращений

В Башкирии за два дня голосований в сall-центр поступило 25 обращений граждан. Об этом в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана — 2024» сообщил член общественного штаба по наблюдениям за выборами в Башкирии Святослав Попов.

«Обращения в основном касались технического сопровождения выборов. Звонили те, кто забыл паспорт или находятся в другом городе. Также люди звонили по поводу надомного голосования. Жалобы не поступали», — отметил Святослав Попов.

Номер телефон сall-центра 8 (347) 218-16-84. Звонить можно 8 сентября с 8 до 20 часов.