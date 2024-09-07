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7 Сентября , 18:21
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии сайт акции «Рахмат» подвергся DDoS-атаке

Зарубежные хакеры атаковали сайт акции рахмат102.рф. Портал подвергся DDoS-атаке.

Зафиксировано многопоточное нападение хакеров с IP-адресов 64 стран. Максимальный процент атаки наблюдается из Франции, Германии, Нидерландов, Великобритании, Швеции, США, Польши, Чехии, Дании, Канады, Финляндии.

Одномоментно на портал поступает более 750 тысяч подозрительных запросов. Администраторы сайта зафиксировали большие объёмы подозрительного трафика с 11.40 до 14.30 часов.

Сайт выдерживает нагрузку и продолжает работать, но скорость снижена. Организаторы создали дополнительную форму для регистрации, которой могут воспользоваться все жители республики.

Добавим, регистрируясь на сайте рахмат102.рф, желательно отключить VPN, рекомендуют избирателям организаторы республиканской акции.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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