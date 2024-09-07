В Башкирии на выборы пришла многодетная семья с месячным малышом

В селе Большеустьикинское Мечетлинского района имам-хатиб местной центральной мечети Анис Казиханов пришел на избирательный участок вместе со всей большой семьей: с супругой Гузель Гайсовной и шестью детьми, самому младшему из которых всего лишь месяц.

«Сегодня мы выполнили свой гражданский долг и пришли на выборы всей семьей. Принимая участие в выборах с детьми, мы создаем семейную традицию и этот значимый момент воспитывает в них активную гражданскую позицию и понимание того, что важен каждый голос. Выбирая вместе – мы выбираем будущее нашим детям», – отметили супруги в беседе с журналистом издания «Мечетлинская жизнь».

Между тем команда избирательного участка №1532 в Буздякском районе проявила креативный подход. Они записали для соцсетей ролик по мотивам трендового видео. Таким оригинальным образом избирателям напомнили о том, что важно исполнить свой гражданский долг, сообщила «Башинформу» представитель УИКа.