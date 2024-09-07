В Башкирии акция «Рахмат» добралась до исправительного центра

В Башкирии сегодня в оргкомитет акции «Рахмат-2024» поступило сообщение о том, что на одном из избирательных участков не выдают QR-билеты.

Участок расположен в городе Ишимбае. После оперативной связи с волонтёрами акции в городе QR-билеты доставили до всех лиц исправительного центра, кто проголосовал, но не получил QR-билет.

Напомним, в Башкирии в дни выборов среди избирателей в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путёвки в санатории.