Наблюдатели за выборами в Башкирии сделали 5 тысяч постов в соцсетях

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Лида Исаргакова рассказала в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024», что избирательная кампания в республике проходит в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.

Во многом это определяется позитивным настроем самих избирателей, серьезной работой общественных наблюдателей и открытостью избирательного процесса. Так, общественные наблюдатели активно делятся в соцсетях информацией о результатах своей работы: в первый день выборов они разместили более 5 тыс. постов. Еще более 7 тыс. постов они сделали на портале независимого общественного мониторинга.

Открытость информации позволяет развенчивать возможные фейки. Так, на избирательном участке в Шамонино (Уфимский район) сработала пожарная сигнализация, однако вскоре все разрешилось и он продолжил работу. Тем не менее отмечалась попытка запустить фейк, что наблюдателей туда больше не пустили, но она не имела успеха.

«Инструмент общественного наблюдения, созданный в республике, эффективно работает. Мы позвонили общественному наблюдателю, который подтвердил, что УИК продолжил работать в нормальном режиме, и прислал соответствующий видеоматериал, что избиратели приходят, наблюдатели работают», – рассказала она.

Ранее «Башинформ» сообщал, что на избирательных участках в Башкирии работают 13 тыс. наблюдателей.