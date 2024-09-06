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6 Сентября , 22:47
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии не увидели нарушений на выборах

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Лида Исаргакова прокомментировала итоги первого дня выборов Главы республики.

— 13 тысяч наблюдателей работают сегодня на участках. Наблюдение было серьёзное. Помимо общественных наблюдателей, были наблюдатели от партий кандидатов, — сказала Лида Исаргакова. — Коллеги посетили порядка 100 избирательных участков. Зафиксированных нарушений нет.

Эксперт также отметила, что за пространством выборов наблюдают коллеги из Общественной палаты РФ. По ее словам, была фейковая информация об испорченных бюллетенях.

– Количество испорченных бюллетеней мы узнаем только после третьего дня выборов, когда начнется подсчет голосов избирателей, – пояснила Лида Исаргакова.

Спикер отметила, что было немало интересного – избиратели приезжали на участки и на велосипедах, и даже на лошадях, приходили в национальных костюмах, с народными инструментами. Были деревни, которые уже к 9 часам утра проголосовали на 100 процентов. 

– Активность избирателей была высокой. Участки не пустовали, – подытожила спикер. – Почти 6 тысяч сообщений мы получили от наблюдателей, то есть практически с каждого участка.

Напомним, как сообщал «Башинформ», в Башкирии в первый день голосования явка составила почти 30 процентов.

Авторы:Эдуард КускарбековЛейла Аралбаева
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