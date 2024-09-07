Как Марс, Париж, Уран и пионеры выбирали Главу Башкирии

Рассказываем, как проходит голосование в населенных пунктах с необычными названиями.

Жители деревни Марс Аургазинского района традиционно встретили членов избирательной комиссии радушно – земные дела сделаны, урожай картофеля выкопан, можно подумать и о гражданском долге. Самому пожилому марсианину Минисламу Уметбаеву 87 лет. «Выборы всегда проходили весело, с гармошкой, песнями, на лошадях, праздник настоящий был для нас. Ну и сейчас не унываем. Пусть будет мир на земле, нашим парням на СВО желаю скорейшего возвращения с победой, живыми-здоровыми, пусть у наших детей и внуков будет светлое будущее», – говорит он «Аургазинскому вестнику».

Марсов в Башкирии целых два. Астрономы, то есть журналисты, в этом году нашли еще один поселок с названием Марс – в Кушнаренковском районе. Как передает издание «Авангард», там живут 65 марсиан, имеющих право голоса. Из них 8 голосуют на дому. Сами «марсиане» очень трудолюбивые, об этом свидетельствуют палисадники, дома, дворы.

Совсем рядышком, в межгалактических масштабах, разумеется, находится Уран. Это в Буздякском районе. Тут живет 469 уранцев с правом голоса, 17 из них подали заявки на голосование на дому. Большинство жителей Урана люди старшего поколения, но немало и молодых семей. Уранцам не нужно никуда ехать или лететь – избирательный участок находится в местном сельском клубе, пишут «Буздякские новости».

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