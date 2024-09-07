Как Марс, Париж, Уран и пионеры выбирали Главу Башкирии

Или вот Венеция! Чтобы туда попасть, необязательно ехать в Италию, поезжайте в Дюртюлинский район! Там тоже есть! Вот что пишет «Юлдаш Вести»: в стародавние времена
знатный боярин, смилостивившись, за старательную службу некоторых своих
крепостных поселил в живописном уголке природы с хорошими пастбищами, сенокосными угодьями, озёрами, богатыми рыбой, дичью и сказал: «Живите, как в
Венеции!». Со временем название закрепилось за поселением и сохранилось до нынешних времен.
«Венеция – это деревня с одной длинной улицей, она расположена в живописном уголке природы. Чтобы привлечь туристов, активная молодёжь деревни, общественники создают на въезде в Венецию фотозону, секрет пока не будем раскрывать, приедете – увидите, оцените», – говорит глава администрации Такарликовского сельсовета Ришат Шакиров.
«Мы с советских времён не пропускаем ни одни выборы. Голосуем за развитие и перемены к лучшему», – поделились впечатлениями старожилы
, ветераны труда Аниса Ахуньянова и Халиса Мифтахова, пришедшие на избирательный участок.