Как Марс, Париж, Уран и пионеры выбирали Главу Башкирии
Рассказываем, как проходит голосование в населенных пунктах с необычными названиями.
Сотрудникам избирательного участка № 3286 Чекмагушевского района солнце сегодня светило прямо в глаза. Все потому, что они в рабочее время ехали на Кавказ. Там недалеко – километров 20. На чекмагушевском Кавказе семь домов и живет 10 человек, все – старшего пенсионного возраста. Клара Нурисламова - староста села. Она самый активный и уважаемый человек Кавказа, болеющая за будущее села и мечтающая его сохранить.

«Нам на жизнь грех жаловаться. Хотя мы живем в маленькой деревне, у нас есть свет, газ, светлые дома, еда. Мы сделали выбор, чтобы у нашего села было светлое будущее, чтобы Башкортостан процветал. Пусть живет наша красивая Кавказская деревня, молодежь строит дома и возвращается сюда жить», - говорит она газете «Игенче».
В Бирском районе голосовать за главу приехали 34 пионера. Местные жители действительно когда-то носили красные галстуки, были тимуровцами, собирали металлолом и макулатуру, всегда были готовы к подвигам, но сейчас от ностальгического прошлого осталось только название деревни – Пионер.
Среди активистов деревни – 90-летняя Фариха Фазыловна Султанова. Многие годы она заведовала свинотоварной фермой в колхозе имени Ильича, за прилежный труд награждена правительственными наградами, а сейчас активно интересуется общественно-политической жизнью республики и страны.
«Отдаю свой голос за хорошую жизнь в республике и стране», - говорит она местной газете «Победа».
Традиционно уже через час после открытия участков Башкортостан дал стопроцентную явку. Башкортостан - это небольшое село в Аскинском районе и дружно голосовать – у них традиция.
«Мы еще с вечера обсудили все организационные вопросы. Главное, старожилы предложили, что если выбираем Главу республики, давайте мы, кыр-таныпцы поедем в своей национальной одежде — кыр-таныпского рода. Все с радостью согласились. За нами приехал автобус, и мы как на праздник дружно поехали на избирательный участок, который находится в селе Старые Казанчи, и отдали свои голоса», - рассказала староста деревни Гульназ Суфиянова.
Не отстает и Париж! Дружные парижане тоже дали стопроцентную явку – все девять имеющих право голоса отдали свои голоса.
«Мы не пропускаем ни одни выборы. К сожалению, возраст берет свое, нам уже затруднительно самостоятельно добираться до избирательного участка. Поэтому голосуем на дому. Мы голосуем всей душой – за сильный, процветающий Башкортостан и Кигинский район», – говорят коренные парижане – двоюродные братья Айрат и Рафкат Минниахметовы, которые уже близятся к 90 годам жизни.
Или вот Венеция! Чтобы туда попасть, необязательно ехать в Италию, поезжайте в Дюртюлинский район! Там тоже есть! Вот что пишет «Юлдаш Вести»: в стародавние времена
знатный боярин, смилостивившись, за старательную службу некоторых своих
крепостных поселил в живописном уголке природы с хорошими пастбищами, сенокосными угодьями, озёрами, богатыми рыбой, дичью и сказал: «Живите, как в
Венеции!». Со временем название закрепилось за поселением и сохранилось до нынешних времен.
«Венеция – это деревня с одной длинной улицей, она расположена в живописном уголке природы. Чтобы привлечь туристов, активная молодёжь деревни, общественники создают на въезде в Венецию фотозону, секрет пока не будем раскрывать, приедете – увидите, оцените», – говорит глава администрации Такарликовского сельсовета Ришат Шакиров.
«Мы с советских времён не пропускаем ни одни выборы. Голосуем за развитие и перемены к лучшему», – поделились впечатлениями старожилы, ветераны труда Аниса Ахуньянова и Халиса Мифтахова, пришедшие на избирательный участок.
Ну и какое голосование без жителей Швейцарии. В населенном пункте Белебеевского района с
более чем вековой историей в дружбе и согласии проживают представители около 10 национальностей. Русская Швейцария – это охраняемая зона и природный памятник регионального значения. В окрестностях деревни производится уникальный мед из разнотравья, пользующийся популярностью в разных регионах России.
Уже до обеда первого дня голосования на избирательном участке в центральной усадьбе племзавода им. М. Горького побывала половина из 135 избирателей, включенных в списки.
«Швейцарцы – за сильный Башкортостан! – выразили общее мнение односельчан местные активисты», – пишут «Белебеевские известия».
Члены участковой комиссии Давлекановского района говорят, что больше всего им нравится ездить к жителям Рублевки. Здесь их встречают радушно и по-родственному, ведь для сельчан серебряного возраста выборы – всегда событие №1.
Федор Степанович и Лидия Дмитриевна Фетисенко – уважаемые люди на селе. Он труженик тыла, всю жизнь «до глубокой пенсии» работал трактористом в колхозе, она – санитаркой в медпункте. Добросовестные, порядочные, хозяйственные, так отзываются о них односельчане.
«Всегда участвуем в выборах, как без этого-то?» – говорят они газете «Асылыкуль».
Жители деревни Марс Аургазинского района традиционно встречают членов избирательной комиссии радушно. Земные дела сделаны, урожай картофеля выкопан, можно подумать и о гражданском долге.
«Хоть «на Марсе» живем, нам не безразлична судьба Башкортостана, - шутят местные.
Самому пожилому марсианину Минисламу Уметбаеву 87 лет. Он всегда активно участвует в выборах.
«Выборы всегда проходили весело, с гармошкой, песнями, на лошадях, праздник настоящий был для нас. Ну и сейчас не унываем. Пусть будет мир на земле, нашим парням на СВО желаю скорейшего возвращения с победой, живыми-здоровыми, пусть у наших детей и внуков будет светлое будущее, – говорит он «Аургазинскому вестнику».
Астрономы, то есть журналисты в этом году нашли еще один поселок с названием Марс - в Кушнаренковском районе. Как передает издание «Авангард», там живут 65 марсиан, имеющих право голоса. Из них 8 голосуют на дому. В основном это пожилые люди. Деревня очень красивая, утопает в зелени. Сами «марсиане» очень трудолюбивые, об этом свидетельствуют палисадники, дома, дворы. Летом здесь многолюдно, так как часто приезжают и дачники.
Пожалуй, это модно – купить себе участок на Марсе и выбираться на выходные. Интересно, как часто из Уфы ходит прямой автобус?
Совсем рядышком, в межгалактических масштабах, разумеется, находится Уран. Это в Буздякском районе. Тут живет 469 уранцев с правом голоса, 17 из них подали заявки на голосование на дому. Большинство жителей Урана люди старшего поколения, но немало и молодых семей. Уранцам не нужно никуда ехать или лететь - избирательный участок находится в местном сельском клубе, пишут «Буздякские новости».
В Татышлинском районе тоже есть деревня с необычным названием – Ташкент. По одной из версий, такое название дал уехавший в Узбекистан, а затем вернувшийся местный житель – то ли в память о городе, по другой - дно протекавшей недалеко речки было сплошь устлано камнями («таш»). Учитывая преклонный возраст многих жителей, члены УИК обычно приезжают к ним с переносными ящиками для голосования. Первыми они зашли в дом к ветеранам труда Адибе и Магафурьяну Гараевым.

Текст: Станислав Шахов, по материалам публикаций изданий ГУП ИД «Республика Башкортостан».

Верстка: Валерия Любина.

07.09.2024 г.