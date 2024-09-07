Эксперт из Уфы рассказал, как не стать жертвой фейков

Сегодня, во второй день проходящих в республике выборов гостем общественного пресс-центра «Выборы Главы Башкортостана – 2024» стал кандидат юридических наук, блогер Игорь Кузнецов.

Спикер акцентировал внимание на современной общественно-политической ситуации, влиянии на нее СВО и антироссийской политики недружественных стран. По мнению Игоря Кузнецова, в этих условиях люди стали больше читать и интересоваться политикой. Попытки коллективного Запада повлиять на наше общество не увенчались успехом, напротив, мы видим сплочение общества вокруг руководства страны, общество становится патриотичнее.

Игорь Кузнецов призвал жителей республики не воспринимать любую информацию исключительно на веру, эмоционально, проверять ее, чтобы не стать жертвой фейков и провокаций, которые распространяют оппоненты нашей страны.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как избиратели в Башкирии помогают бойцам СВО.