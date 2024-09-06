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6 Сентября , 17:27
ВЫБОРЫ-2024

Жители Уфы активно голосуют на дому

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Уфе председатель участковой избирательной комиссии №110 Дарья Иванова в беседе с журналистом «Башинформа» рассказала, что пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями здоровья активно голосуют на дому. При получении от избирателей заявки по телефону, к ним выезжают члены избирательных комиссий для проведения процедуры голосования.

«Формируются все необходимые документы, составляется маршрут следования по поступившим заявлениям. На выездном голосовании могут быть задействованы как сотрудники участковой избирательной комиссии, так и наблюдатели – от партий, Общественной палаты, – сообщила Дарья Иванова. – Как правило, данные заявки оставляют пожилые люди, которые ввиду возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно дойти до участка, чтобы проголосовать, а им это особенно важно, они хотят активно участвовать в жизни страны и республики».

Так, свой выбор сегодня на дому сделала 95-летняя жительница Уфы, которая всю жизнь проработала медиком. Она тепло встретила членов избирательной комиссии и проголосовала. Женщине уже тяжело передвигаться, поэтому она воспользовалась возможностью исполнить свой гражданский долг в стенах своей квартиры.

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными — с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов
Автор:Ксения Калинина
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