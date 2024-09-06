Ярмарки и танцы: в Башкирии на избирательных участках создают настроение

В Стерлитамаке на одном из избирательных участков свой голос отдал участник специальной военной операции Азат Кидрячев.



«От всех нас зависит благополучие нашей страны, развитие нашей республики, спокойствие нашего города! На избирательных участках, на полях сражений – где бы мы ни были, мы обязаны исполнять свой долг, не забывая о том, что у нас одна страна! Приглашаю всех вас на избирательные участки», - цитирует бойца пресс-служба администрации города.

Напомним, выборы в Башкирии пройдут в трехдневном формате – с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.