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6 Сентября , 11:15
ВЫБОРЫ-2024

Ярмарки и танцы: в Башкирии на избирательных участках создают настроение

Анна Рудкевич
Фото:Анна Рудкевич

Жители республики продолжают активно голосовать на выборах Главы Башкирии. На избирательных участках стараются поддерживать праздничную атмосферу, сообщают «Башинформу» наблюдатели из разных районов и городов республики. Так, в Уфе на УИК №264, расположенном на улице Юрия Гагарина, проходит школьная ярмарка. Можно не только проголосовать, но и купить вкусную выпечку.

На одном из участков в Кармаскалинском районе члены избирательной комиссии устроили небольшой флешмоб – танцевальную разминку.

В Стерлитамаке на одном из избирательных участков свой голос отдал участник специальной военной операции Азат Кидрячев.

«От всех нас зависит благополучие нашей страны, развитие нашей республики, спокойствие нашего города! На избирательных участках, на полях сражений – где бы мы ни были, мы обязаны исполнять свой долг, не забывая о том, что у нас одна страна! Приглашаю всех вас на избирательные участки», - цитирует бойца пресс-служба администрации города.

Напомним, выборы в Башкирии пройдут в трехдневном формате – с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.

пресс-служба администрации города Стерлитамака
Фото:пресс-служба администрации города Стерлитамака
Автор:Ляйсан Закирова
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