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6 Сентября , 23:49
ВЫБОРЫ-2024

Вадут Исхаков отметил работу журналистов на выборах в Башкирии

Эдуард Кускарбеков
Фото: Эдуард Кускарбеков

Председатель Союза журналистов Башкортостана, главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков прокомментировал первый день выборов Главы Башкирии.

- Самый активный народ - это журналисты, с утра стопроцентно все проголосовали, - отметил Вадут Исхаков. - В нескольких районах я смотрел, как работают наши коллеги, суеты не видел, везде работа организована очень хорошо. Здесь в общественном центре активно работает более 60 корреспондентов. По данным на восемь часов вечера за сегодня вышло 3,5 тысячи постов и публикаций. 

Председатель Союза журналистов Башкортостана особо отметил работу информационного агентства «Башинформ», 44 материала которого в посвященной выборам рубрике набрали большое количество просмотров.

Напомним, как сообщал «Башинформ», в Башкирии в первый день голосования явка составила почти 30 процентов.

Автор:Лейла Аралбаева
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