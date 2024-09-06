Вадут Исхаков отметил работу журналистов на выборах в Башкирии

Председатель Союза журналистов Башкортостана, главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков прокомментировал первый день выборов Главы Башкирии.

- Самый активный народ - это журналисты, с утра стопроцентно все проголосовали, - отметил Вадут Исхаков. - В нескольких районах я смотрел, как работают наши коллеги, суеты не видел, везде работа организована очень хорошо. Здесь в общественном центре активно работает более 60 корреспондентов. По данным на восемь часов вечера за сегодня вышло 3,5 тысячи постов и публикаций.

Председатель Союза журналистов Башкортостана особо отметил работу информационного агентства «Башинформ», 44 материала которого в посвященной выборам рубрике набрали большое количество просмотров.

Напомним, как сообщал «Башинформ», в Башкирии в первый день голосования явка составила почти 30 процентов.