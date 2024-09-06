В Башкирии завершился первый день выборов Главы республики. В 20 часов закрылись избирательные участки.

Напомним, голосование продлится еще два дня, до 8 сентября включительно. Поддержать своим голосом одного из кандидатов можно с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК, назначенных политическими партиями, общественными организациями и собраниями избирателей.

Традиционно пожилые люди, инвалиды, люди с тяжелым заболеванием, те, кто ухаживает за ними, и лица, у которых есть другие уважительные причины, смогут проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию в дни ее работы, в том числе в день голосования до 14.00.

Напомним, в Единый день голосования помимо Главы региона жители республики выберут депутата Госсобрания РБ по Уфимскому одномандатному округу № 54 и примут участие в 216 избирательных кампаниях в органы местного самоуправления.

В период избирательной кампании работает телефон горячей линии: 8-800-347-54-54.

Отметим, что среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.