В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на дому

Участник Великой Отечественной войны Габдрашит Аглиуллин из Стерлитамакского района исполнил свой гражданский долг на выборах Главы Башкирии в домашних условиях.

Как сообщили в администрации муниципалитета, к ветерану с супругой Хазяр Абдрахмановной приехала мобильная группа участковой комиссии. По словам Габдрашита Хамитовича, выборы руководителя республики — важное событие, которое окажет большое влияние на жизни будущих поколений жителей.