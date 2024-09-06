В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на дому

Участник Великой Отечественной войны Габдрашит Аглиуллин из Стерлитамакского района исполнил свой гражданский долг на выборах Главы Башкирии в домашних условиях.
Как сообщили в администрации муниципалитета, к ветерану с супругой Хазяр Абдрахмановной приехала мобильная группа участковой комиссии. По словам Габдрашита Хамитовича, выборы руководителя республики — важное событие, которое окажет большое влияние на жизни будущих поколений жителей.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в первые часы работы на избирательных участках нарушений не выявлено.