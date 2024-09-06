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6 Сентября , 17:59
ВЫБОРЫ-2024

В Башкирии участники СВО могут проголосовать на дому

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии сегодня голосуют ветераны специальной военной операции, а также действующие военнослужащие, находящиеся дома в связи с ранением или в краткосрочном отпуске. Они с самого утра идут с семьями на избирательные участки и исполняют свой гражданский долг. Об этом в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана — 2024» рассказала руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» в Башкирии Гульнур Кульсарина.

Вместе с тем в республике живут ветераны СВО с ограниченными возможностями передвижения. К ним приезжают члены избирательной комиссии с передвижными урнами в сопровождении социальных координаторов.

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

«Голосование для жителей Башкирии организовано и в Москве. В столичных госпиталях сейчас лечатся раненые бойцы и к ним приезжают их семьи. Они могут прийти в полномочное представительство Республики Башкортостан и отдать свой голос. К сожалению, не все госпитали, находящиеся за пределами республики, могут предоставить такую возможность. Тем не менее мы с утра видим, как на избирательные участки приходят военнослужащие. Мужчины приходят с родителями, жёнами, детьми», — сказала Гульнур Кульсарина информагентству «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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