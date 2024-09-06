В Башкирии пенсионерки проехали на велосипедах 5 км, чтобы проголосовать

В деревне Биккулово Чишминского района живут две подруги — Альвина Сафаргалина и Нурия Имангулова. В первый день выборов они решили не дожидаться автобуса и добрались до избирательного участка своим ходом — на велосипедах. Женщины проехали до села Дурасово около 5 км и плюс путь назад. Подруги проголосовали, приняли участие в акции «Рахмат», пообщались со знакомыми и сделали фотографии на память, сообщается на сайте «Родник плюс».

Женщины активные и отзывчивые, находят время для общественной жизни села, занимаются скандинавской ходьбой и совсем не скучают на пенсии. До ухода на заслуженный отдых Альвина Сафаргалина работала на трикотажной фабрике в Ишимбае, а Нурия Имангулова - в колхозе имени Чапаева телятницей.

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными — с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.