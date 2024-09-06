Жители Башкирии массово пришли на избирательные участки

Жители республики проявляют большую активность в голосовании на выборах Главы Башкирии. Уже в первый час работы избирательных участков возникли очереди.

Так, большую активность проявили избиратели в Дюртюлинском, Баймакском, Белорецком, Чекмагушевском районах. Фотографиями с избирательных участков с «Башинформом» делятся наблюдатели из городов и районов республики.

«Пошла волна самых первых, самых ответственных голосующих!» – отметила наблюдатель от Общественной палаты РБ в Дюртюлинском районе Гульназ Ахметова.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в регионе стартовали выборы Главы Башкирии. Голосование продлится три дня, до 8 сентября включительно.

Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК.

Отметим, что среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.