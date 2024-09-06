В Башкирии многодетная семья в полном составе пришла на выборы

В Илишевском районе многодетная семья Вахитовых в полном составе пришла на голосование на участок № 2099. Глава семейства отдал свой долг Родине, отслужив на передовой. Как рассказала «Башинформу» наблюдатель избирательного участка, очень радует, что родители с детства приучают своих детей к политической жизни нашей страны и показывают им пример.

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными — с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.