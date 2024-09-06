В Башкирии коллектив детсада зарядил избирателей хорошим настроением

В Уфимском районе в первый день выборов Главы Республики Башкортостан коллектив детского сада «Ляйсан» села Авдон проголосовал и зарядил остальных избирателей хорошим настроением. Они водили хороводы в русских народных костюмах, настраивая пришедших сделать свой выбор на позитивный лад, сообщил «Башинформу» наблюдатель избирательного участка.

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными — с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.