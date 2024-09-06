В Башкирии 89-летний избиратель приехал на выборы на самодельной технике

В Янаульском районе Башкирии сегодня утром в селе Зайцево свой голос отдал самый возрастной избиратель — 89-летний Владимир Зворыгин. Как сообщили «Башинформу» в информационно-аналитическом отделе местной администрации, он приехал за рулем своей самодельной техники и сделал свой выбор.

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными — с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.