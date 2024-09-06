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6 Сентября , 10:53
ВЫБОРЫ-2024

Политолог предполагает, что явка в Башкирии будет достаточно высокой

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Явка на выборах Главы Башкортостана может составить более 60%. Такой предварительный прогноз на брифинге в общественном пресс-центре «Выборы Главы Республики Башкортостан — 2024» озвучил политолог Сергей Семенов.

«Проведение выборов в три дня является формой уважения к избирателям, которым дается возможность выбрать наиболее подходящее время, спокойно проголосовать. Эта форма прижилась и, видимо, будет продолжаться, — сказал политолог. — Что касается явки, она важна для легитимности выборов, чтобы они были признаны отражающими позицию, волю и настроение наших граждан. На этих выборах, думаю, явка будет достаточно высокой. Выборы Главы республики непосредственно касаются жизни всех нас в Башкортостане. Люди понимают, что многое будет зависеть от того, кто будет руководить в республике. У людей возникнет желание выразить свою позицию. Само участие в выборах означает поддержку государственной политики, независимо от самого голосования. Думаю, что явка может составить свыше  60%, а возможно и больше».

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными — с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.

Авторы:Ольга МуртазинаКсения Калинина
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