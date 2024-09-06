На выборы в Башкирии пришли «динозавры»

В Кировском районе Уфы на участок №142 пришли необычные избиратели. Отдать свой голос пожаловали уфимцы в костюмах динозавров, вызвав позитивные эмоции у присутствующих. Они едва поместились в кабинку для голосования, но это не помешало им сделать выбор.

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными — с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.