На выборы в Башкирии пришла семья из четырех поколений

Сегодня в Благовещенске на выборы Главы Башкирии на избирательный участок №1495 пришла семья, состоящая из четырех поколений. Об этом «Башинформу» сообщили наблюдатели.

Самому старшему избирателю в этой семье – Аюповой Альмире Давлетовне исполнилось 92 года. Как отметили наблюдатели, очень приятно, когда люди столь преклонного возраста идут на выборы, чтобы показать всем, что судьба республики им не безразлична.

Ранее в Башкирии пенсионерки проехали на велосипедах пять километров, чтобы проголосовать.