На выборах в Башкирии голосуют трудовыми коллективами

Коллектив Сибайского концертно-театрального объединения дружно исполнил свой гражданский долг, проголосовав за процветание республики и города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сибая.

«Проголосовали и сотрудники Сибайского концертно-театрального объединения — участники спецоперации, находящиеся в краткосрочном отпуске», — отметили в мэрии.

Между тем в Иглинском районе Башкирии тоже голосуют трудовыми коллективами. Среди них — дружный коллектив Улу-Телякского СКЦ, сообщили «Башинформу» наблюдатели.

«Участие в выборах — это проявление личной гражданской позиции, наш гражданский долг и почетное право, это возможность для каждого из нас решить, каким будет будущее республики. История создается здесь и сейчас, она пишется всеми нами», — заявили культработники Иглинского района.

Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии для голосования на выборах Главы республики работают 3032 избирательных участка. Также поддержать одного из кандидатов на пост руководителя региона можно и в Москве. Там в полпредстве Башкортостана при Президенте России также три дня будет работать избирательный участок.

Напомним, выборы в Башкирии будут трехдневными – с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.