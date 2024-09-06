Урал Кильсенбаев рассказал о традиции жителей Башкирии

Первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев проголосовал на выборах Главы Башкирии в первый день. Пост об этом он разместил на своих страницах в соцсетях.

«В Башкортостане по сложившейся традиции жители республики с первого часа активно приходят на избирательные участки. Ведь издревле говорили: то, что можно сделать сегодня, не оставляй на завтра. Мы тоже приехали с самого утра и проголосовали за то, чтобы наша республика развивалась. Вперед, Башкортостан».

Напомним, в республике завершился первый день выборов Главы. Как ранее сообщал «Башинформ», в Башкирии в первый день голосования явка составила почти 30 процентов. Голосование продлится еще 7 и 8 сентября.