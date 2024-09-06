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6 Сентября , 12:14
ВЫБОРЫ-2024

Константин Толкачев проголосовал на участке в Уфе

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев принял участие в выборах Главы республики. Спикер парламента вместе супругой проголосовал в Уфе, на избирательном участке №109 в ГКЗ «Башкортостан».

Опустив в урну избирательный бюллетень, Константин Толкачев рассказал журналистам о значении проходящих в республике выборов.

«В дни голосования мы реализуем свое конституционное право, определяем курс развития республики на ближайшие годы. Именно народ является единственным источником власти, – отметил Константин Толкачев. – В 8 утра, сегодня, согласно нашему законодательству, в республике открылись двери более трех тысяч избирательных участков. Люди активно реализуют свое избирательное право. Мы ожидаем достаточно большую явку, порядка 70%. Отмечу, что избирательная кампания проходила в открытой и честной борьбе, конструктивной обстановке, без использования грязных технологий. Каждый из кандидатов сумел провести полноценную агитацию, избирателям были созданы все условия для свободного, осмысленного выбора. Надеемся, что все процедуры в дни голосования пройдут безупречно, без каких-либо нарушений избирательного законодательства».

Как ранее сообщал «Башинформ», выборы в республике  будут трехдневными – с 6 по 8 сентября. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00.

Среди избирателей в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.

Автор:Роман Якимчук
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