Единственный ветеран Буздякского района Башкирии проголосовал на дому

Единственный ветеран Великой Отечественной войны Буздякского района Разетдин Шайбеков не остался в стороне от голосования на выборах Главы Башкирии и депутатов Совета муниципального района. Члены избирательной комиссии пришли к долгожителю домой.

«Я всегда участвую в выборах, а почтенный возраст и проблемы со здоровьем не повод оставаться в стороне, когда решается судьба моей республики», – цитирует Разетдина Галмутдиновича на своей странице в соцсетях глава администрации района Ильнур Игдиев.

В Кармаскалинском районе на избирательной участок пришла 91-летняя жительница села Кабаково, сообщила «Башинформу» наблюдатель Эльвира Разябовна.

«Мадина апа, несмотря на свой возраст, пришла пешком на избирательный участок. Вот какие молодцы наши жители деревни Кабаково», – отметила она.

Ранее «Башинформ» писал о том, что жители деревни Башкортостан Аскинского района показали 100% явку.