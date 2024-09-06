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6 Сентября , 12:58
ВЫБОРЫ-2024

Единственный ветеран Буздякского района Башкирии проголосовал на дому

Ильнур Игдиев/vk.com
Фото:Ильнур Игдиев/vk.com

Единственный ветеран Великой Отечественной войны Буздякского района Разетдин Шайбеков не остался в стороне от голосования на выборах Главы Башкирии и депутатов Совета муниципального района. Члены избирательной комиссии пришли к долгожителю домой.

«Я всегда участвую в выборах, а почтенный возраст и проблемы со здоровьем не повод оставаться в стороне, когда решается судьба моей республики», – цитирует Разетдина Галмутдиновича на своей странице в соцсетях глава администрации района Ильнур Игдиев.

В Кармаскалинском районе на избирательной участок пришла 91-летняя жительница села Кабаково, сообщила «Башинформу» наблюдатель Эльвира Разябовна.

«Мадина апа, несмотря на свой возраст, пришла пешком на избирательный участок. Вот какие молодцы наши жители деревни Кабаково», – отметила она.

Ранее «Башинформ» писал о том, что жители деревни Башкортостан Аскинского района показали 100% явку.

Эльвира Разябовна
Фото:Эльвира Разябовна
Автор:Ляйсан Закирова
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