Член квалификационной коллегии судей Башкирии добровольно сложила полномочия

В Башкирии досрочно прекращены полномочия члена квалификационной коллегии судей РБ — представителя общественности Ирины Васильченко. Соответствующее постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации РБ, подписал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.
«Прекратить досрочно полномочия члена квалификационной коллегии судей РБ — представителя общественности Ирины Васильченко в связи с подачей письменного заявления о добровольном сложении полномочий», — говорится в документе.
Постановление уже вступило в законную силу.
Ранее в госкомитете по ЧС Башкирии произошли кадровые изменения.