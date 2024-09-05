На выборах Главы Башкирии смогут проголосовать 3 млн избирателей

В Единый день голосования с 6 по 8 сентября на своих избирательных участках смогут проголосовать около 3 миллионов жителей Башкирии. Об этом сообщил замруководителя ЦИК РБ Марат Гадилов в передаче «Салям» из ЦУР республики.

«Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК, назначенных политическими партиями, общественными организациями и собраниями избирателей. Пожилые люди, инвалиды, люди с тяжелым заболеванием, те, кто ухаживает за ними, и лица, у которых есть другие уважительные причины, вправе проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию в дни ее работы, в том числе в день голосования до 14.00», — пояснил Марат Гадилов.

Он отметил, что все участки будут работать с 8.00 до 20.00 по уфимскому времени.

Напомним, в ЕДГ состоятся выборы Главы Башкирии, а также депутата Госсобрания РБ по Уфимскому одномандатному округу № 54 и 216 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

В официальный список кандидатов на пост руководителя региона вошли Радий Хабиров (от «Единой России»), Иван Сухарев («ЛДПР»), Владимир Нагорный («Справедливая Россия»), Артур Шайнуров («КПРФ») и Ильшат Тимерьянов («Новые люди»).

Традиционно в период избирательной кампании работает телефон горячей линии: 8-800-347-54-54.

Кроме того, среди избирателей Башкирии разыграют более 330 ценных призов в рамках традиционной акции «Рахмат».