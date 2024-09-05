Избирательная кампания проходит спокойно – политолог из Башкирии

Уже совсем скоро в России пройдут выборы глав регионов. В целом текущая избирательная кампания проходит в предельно комфортной и спокойной обстановке. Отсутствуют так называемые «административные перегибы», а эффект от консолидации общества на прошедших выборах президента страны сохраняется. Поэтому каких-то «серьёзных сюрпризов», вероятнее всего, ожидать не стоит. Такой точки зрения придерживается кандидат политических наук, доцент УГНТУ, эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Артур Сулейманов.

«Фактор СВО сохраняет свою значимость в региональных избирательных кампаниях. Вклад в победу на фронте и обеспечение стабильности в тылу являются важными направлениями деятельности. Губернаторы и их команды, которые уделяют этому вопросу большое внимание (финансовая и социальная поддержка бойцов, их семей; выезды на фронт), воспринимаются избирателями в контексте патриотизма и консолидирующей силы в регионе», — заявил политолог.

Помимо этого избирательная повестка складывается из вопросов социального блока: демография, кадры, благоустройство, образование, здравоохранение, туризм. Наиболее выигрышную позицию занимает тот кандидат, который на основе этих вопросов формирует целостную и привлекательную для большинства модель развития региона, отражающую реальные потребности и запросы населения.

«В Уфе, которая в конце августа праздновала своё 450-летие, прошло открытие важных объектов инфраструктуры. Наиболее крупные — это Восточный выезд, Театр кукол, Республиканский центр детской онкологии и гематологии, Межвузовский кампус, Дворец борьбы. Эти объекты, вероятнее всего, не останутся без внимания избирателей. К тому же среди критериев оценки эффективности руководителей регионов есть показатель уровня удовлетворенности жителей мегаполисов, как электорально емких центров. Полагаю, что эти моменты, которые ещё свежи в памяти, так или иначе, но также сыграют роль в предстоящих выборах Главы Республики Башкортостан», — подытожил Артур Сулейманов.

Как сообщал ранее Башинформ, в Единый день голосования с 6 по 8 сентября на своих избирательных участках смогут проголосовать около 3 млн жителей Башкирии.