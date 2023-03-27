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Вчера, 13:03

Глава Башкирии жестко раскритиковал руководство минтранса за работу по ямочному ремонту

Глава Башкирии жестко раскритиковал руководство минтранса за работу по ямочному ремонту на оперативном совещании правительства в ЦУРе. 

«Я всю прошлую неделю „долбил“ и вас, и вице-премьера Алана Марзаева, говорил - запускать асфальтовые заводы. Вы вдвоем встали против — это нелогично, так нельзя. Это был ваш аргумент против массового выхода на ямочный ремонт — что нельзя сейчас запускать асфальтовые заводы. Но существует же и другая техника, которая сама подогревает смеси, что ж вы ее не посмотрели? Я вам не прощу. Разнесу вас сегодня на „Трансчасе“, готовьтесь. Мне докладывают, что жалоб на состояние дорог очень много», — сказал Радий Хабиров после доклада министра транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Как в регионе решается проблема с ямочным ремонтом, Башинформ рассказывал здесь

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