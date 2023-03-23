Глава Башкирии: «Ямочный ремонт — очень чувствительная для людей тема»

После того, как снег начал интенсивно таять, на первый план для многих жителей Башкирии выходит состояние дорог. Не случайно это отражается в статистике «весенних» обращений, адресуемых Главе республики Радию Хабирову. Отметим, руководитель региона уделяет вопросу состояния дорог самое пристальное внимание.

«Это очень чувствительная тема для наших жителей. Мы стремимся к тому, чтобы знать о каждой яме на дорогах. Для этого с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) оцифровывается каждый дефект, а в систему загружаются фото до и после ремонта. Это позволяет грамотно планировать работу по устранению дефектов и следить за ее выполнением», — подчеркивал Радий Хабиров.

Ранее руководитель республики Радий Хабиров говорил по поводу ямочного ремонта:

«Я прошу эту работу ускорить, чтобы люди машины себе не уродовали, в ДТП не попадали. Эта работа очень важная. Сам езжу и вижу, что есть над чем работать. Люди совершенно справедливо нас критикуют и говорят об этом».

По информации управления Главы РБ по социальным коммуникациям, самое большое количество жалоб вызывает сейчас состояние муниципальных дорог. По этому поводу написано 1 124 жалобы. На состояние дорог республиканского значения пожаловались всего 39 раз, федеральных — 21 раз (по данным на 20 марта). Это и понятно — более крупные трассы содержатся гораздо тщательнее на средства федеральной и республиканской казны. Возможности муниципальных бюджетов более скромные.

К сожалению, разрушительное влияние на дороги оказывает российский континентальный климат с четко разграниченными сезонами и резкими перепадами температур. Морозы до -40 градусов зимой, бурное таяние весной, чередующееся с возвратными холодами, половодье, расплавление асфальта в летнюю жару, когда отметка термометра достигает почти +40 — все это никак не помогает сохранности качества дорог. Поэтому ямы могут появиться в любом «слабом» месте дорожного покрытия, даже недавно уложенного.

В таких случаях на помощь приходит оперативный ямочный ремонт. В республике этот вид дорожных работ начался еще в феврале, с помощью подходящей для зимы технологии укладки холодного асфальта. Обычно только с апреля в республике начинают свою работу асфальтовые заводы, чтобы при достижении температуры +10 градусов можно было использовать более прочные горячие смеси, пояснил на оперативном совещании правительства Башкирии вице-премьер Алан Марзаев.

В рамках подготовки к ямочному ремонту с применением горячих асфальтобетонных смесей в регионе заготовлены 320 тысяч тонн щебня различных фракций и 5,8 тысячи тонн битума.

«Исходя из опыта прошлых лет, такого объема материалов будет достаточно для выполнения работ по ямочному ремонту в 2023 году. Заготовка материалов для выпуска горячих асфальтобетонных смесей продолжается», — подчеркнули в минтрансе Башкирии.

Между тем, с начала 2023 года на дорогах регионального и межмуниципального значения дорожники выявили и оцифровали в СКПДИ 2 680 дефектов. Из них больше половины - 1 459 ям уже устранили с применением холодной асфальтобетонной смеси, сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ.

Для сравнения: за январь – март 2022 года на региональных и межмуниципальных дорогах выявлено и занесено в приложение СКПДИ свыше 11 тысяч ям. Более половины из них - 6 540 дефектов на тот момент были устранены.

«Специальную программу СКПДИ дорожники республики используют с 2019 года. При помощи этого приложения специалисты фиксируют и оцифровывают ямы. За выполнением ремонта занесенных в СКПДИ дефектов следят кураторы управления дорожного хозяйства Башкирии. С помощью такой системы ведется контроль за выполнением ямочного ремонта дорожными службами. Всего за четыре года работы по СКПДИ дорожникам удалось зафиксировать и устранить порядка 326 тысяч ям», — констатировали в пресс-службе республиканского минтранса.

Важно: у каждого выявленного дефекта есть свой идентификационный номер, указанное точное местоположение, параметры, приложенное фото. После устранения дефекта подрядчик направляет в СКПДИ фотоотчет. Владельцы автомобильных дорог планируют завершить оцифровку дефектов до 15 мая и устранить их до 15 июня.

Ямочный ремонт в холодное время года — временная мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, подчеркнули в мэрии Уфы.

Как уже говорилось выше, пока на улице стоит минусовая температура, дорожники используют холодный асфальт и рециклеры — агрегаты, позволяющие подогревать и перемешивать щебеночно-битумные смеси. Например, в башкирской столице насчитывается 30 рециклеров.

Всего с начала года в Уфе залатано ям общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров. На это ушло более 380 тонн асфальтобетонной смеси.

Отметим, что в столице республики ход ямочного ремонта фиксируется Интерактивной картой, куда может отправить свою заявку любой пользователь интернета.

Кроме того, коммунальные службы города приступили к работам по актуализации и инспектированию участков дорог и внутридворовых проездов в СКПДИ Башкирии. По состоянию на 22 марта, в Уфе проинспектированы 1 508 участков из 6 734. Оцифрованы 1 011 дефектов дорожного покрытия на площади более 2,4 тысячи квадратных метров. Коммунальные службы пока устранили 160 дорожных дефектов на площади 484 квадратных метра.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии 21 марта поручил держать ход ямочного ремонта на особом контроле. Кроме того, акцентировал внимание на соблюдении очередности этапов уборки дорог в весенний период с помывкой дорожных барьерных ограждений, самого дорожного покрытия, а также на применении специальной вакуумной подметально-уборочной техники — чтобы не поднимать пыль.

Первый этап ремонта — на основных магистралях Уфы завершится до 1 мая. Полностью закончить ямочный ремонт необходимо до 12 июня, до празднования Дня города.

Как сообщил накануне министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов в интервью начальнику управления Главы республики по социальным коммуникациям, руководителю ЦУР Елене Прочаковской, на территории Уфы устранено порядка 30% ям.

«Работы по ямочному ремонту ведутся круглые сутки. В зависимости от текущего пассажиропотока выбираются те или иные участки дорог. В часы пик основные трассы не делаем, бригады выходят, только когда снижается интенсивность движения», — цитировал «Башинформ» Александра Клебанова.

Помимо Уфы, ремонт дорог начался также и во втором крупнейшем городе республики — Стерлитамаке. Как сообщил стерлитамакский градоначальник Рустем Газизов, ямочный ремонт пока стартовал на улицах Артёма, Полевой, Кочетова и Западной.

Между тем, с учетом ранней весны-2023 в Башкирии, первый асфальтобетонный завод заработает уже в субботу, 25 марта. В прошлом году их начали запускать в республике только с 5 апреля.

«Я очень надеюсь, что вся совокупность мер, которые мы принимаем для обеспечения безопасности дорожного движения, позволит нам навести порядок на дорогах республики», — заявил 9 февраля Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе посещения в Уфе Центра организации дорожного движения.

Остается только добавить, что в 2023 году на ремонт и содержание региональных и межмуниципальных дорог Башкирии направят 4,215 млрд рублей. Эти средства потратят на ямочный ремонт, благоустройство, ремонт, а также на поддержание дорог в удовлетворительном состоянии, резюмировали «Башинформу» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.