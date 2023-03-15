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Сегодня, 09:03

Принят закон об увеличении объема казначейских кредитов регионам

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

В России принят закон об увеличении объема казначейских кредитов регионам, сообщили в пресс-службе Государственной думы. 

Инициатива была подготовлена во исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Согласно новому закону, в 2023 году бюджетные кредиты регионам на обновление социальной инфраструктуры предложено выдавать под 0,1 процента годовых. 

«Депутаты подготовили законопроект, в соответствии с которым регионы смогут получить на эти цели бюджетные кредиты под 0,1 процента годовых на срок до конца апреля 2024 года и продолжить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально значимых объектов, не дожидаясь следующего распределения бюджетных средств законом о федеральном бюджете. А комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований проконтролирует распределение этих средств», — прокомментировал один из авторов законопроекта, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, с 250 млрд до 315 млрд рублей увеличится объем казначейских кредитов, которые выдаются на срок до 15 лет под 3 процента годовых. Из них 50 млрд рублей пойдет на обновление общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях. 15 млрд рублей направят на развитие лесохозяйственного комплекса.

Закон вступил в силу с момента опубликования.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о развитии туризма в нацпарках и заповедниках, информировал «Башинформ». 

Автор:Галина Бахшиева
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