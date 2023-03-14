Депутаты Госдумы приняли закон о развитии туризма в нацпарках и заповедниках

В Госдуме в третьем чтении утвердили закон о развитии туризма в нацпарках и заповедных зонах. Документ определяет единые правила для всех особо охраняемых природных территорий.

В законе прописано, что запрещается менять площадь, местоположение и границы заповедной зоны и ООПТ. Кроме того, в природных парках теперь нельзя строить жилые дома. Допускается возведение объектов для временного размещения, культурного и экологического просвещения, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечения личной гигиены.

Для привлечения инвестиций обязательным станет заключение соглашения между федеральным органом исполнительной власти и победителем торгов. В нем должны быть прописаны все ключевые моменты: проведение мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде, соблюдение установленной предельно допустимой рекреационной емкости и другие. Действие соглашения прекращается в том числе по причине нарушения его условий.

«Предусмотрено обязательное согласование плана рекреационной деятельности нацпарка с главой региона, что важно для учета развития туризма на территории каждого субъекта», — пояснил председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года. До этого момента запрещается предоставление в аренду земельных участков в границах ООПТ федерального значения, за исключением населенных пунктов, расположенных в границах нацпарков.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии на данный момент есть три заповедника («Башкирский», «Южно-Уральский», «Шульган-Таш») и один национальный парк – «Башкирия». Общая площадь этих особо охраняемых природных территорий федерального значения составляет около 400 тысяч га. А еще есть пять природных парков – «Иремель», «Мурадымовское ущелье», «Кандры-Куль», «Аслы-Куль», «Зилим» – и 27 государственных природных заказников.