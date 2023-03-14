Власти Башкирии на верном пути поддержки инвестиций — экономист

Сообщение Главы Башкирии о росте инвестиций в экономику региона на 5,9% к 2021 году прокомментировал доцент Уфимского филиала Финансового университета при правительстве РФ экономист Рустем Камалов.

«Инвестиции в развитие — это признак роста. Мы видим результат правильной экономической политики как федеральных, так и региональных властей, которые ввели меры стимулирования, грантовую поддержку для малого бизнеса и сельского хозяйства. Крупные предприятия вкладываются в развитие, так как без этого невозможно конкурировать на рынке.

В том числе в этой цифре, полагаю, сказались усилия по импортозамещению — бизнес развивается, пытаясь заместить услуги и товары уходящих компаний.

И, конечно же, нам повезло, что в республике нет тех отраслей, по которым особенно сильно ударили санкции - как, например, произошло с автопромом. Весь спектр продукции наших предприятий остро востребован - в том числе это и нефтянка, и оборонка. Президент говорил о снижении безработицы — это тоже свидетельствует о том, что инвестиции приносят новые рабочие места. Так что даже с учетом инфляции показатели хорошие.

Что же касается инфляции — по законам рынка без этого невозможен рост. Если бы инфляции была нулевая, не было бы смысла заниматься развитием. Деньги можно было бы под подушкой держать десять лет, и ничего не изменится. В советское время так и было, банки принимали вклады под символические 1-2% годовых. А когда ты понимаешь, что на тебя давит инфляция, ты будешь стараться деньги сберечь. А лучший способ не только сохранить их, но и приумножить — это инвестирование», — пояснил экономист.

Как сообщалось в Башинформе, объем инвестиций в экономику Башкортостана по итогам 2022 года вырос на 5,9 процента и достиг 512,4 млрд рублей. Это исторический максимум, отметил Глава Башкирии Радий Хабиров. Положительная динамика по инвестициям сохраняется с 2019 года. За последние четыре года инвестиции выросли на 40,2% процента – это самый высокий прирост в ПФО. В республике создаются благоприятные условия для инвесторов — в том числе это территории опережающего развития, особые экономические зоны, промышленные и индустриальные парки, программы поддержки, льготы и преференции.