Глава Башкирии о сотрудничестве с Ираном: «Настало время укреплять отношения»

В Тегеране 13 марта Глава Башкортостана Радий Хабиров, заместитель министра промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммад Мусави и губернатор иранской провинции Меркези Фарзад Мохлес Аль-Аэме в беседе с журналистами подвели итоги двухдневного визита официальной делегации региона в Исламскую Республику Иран.

На вопрос, какими Глава Башкирии на сегодняшний день видит отношения между Ираном и республикой, Радий Хабиров ответил, что отношения Исламской Республики Иран и России имеют давнюю историю, точно так же, как и сотрудничество Башкортостана и Ирана.

«Сейчас настал тот период, когда нам надо усилить и активизировать наши отношения. Для этого есть все необходимые условия. Мы с восхищением и уважением смотрим на то, как в последние годы развивается Иран, какие успешные шаги он сделал в развитии технологий, промышленности, сельского хозяйства. Структура экономики Башкортостана и Ирана во многом схожа. Но в то же время есть много направлений развития, которые могут взаимодополнять наше сотрудничество, — подчеркнул Глава РБ. — Мы работаем здесь всего два дня, но успели заключить целый ряд соглашений и подготовили к подписанию серьёзный пакет документов. С нашими коллегами из правительства Ирана мы приняли решение, что вместе подготовим дорожную карту. Включим в неё все договоренности и будем их поэтапно выполнять. Башкирская сторона примет участие на выставке Iran Oil Show в Тегеране. Иранские предприниматели приедут на выставку „Газ. Нефть. Технологии“ в Уфу. А осенью проведём Дни Исламской Республики Иран в Башкортостане. С точки зрения нашей делегации визит получился отличный. Мы выезжали в разные страны, искали партнеров. Но это один из лучших визитов по результативности».

Мохаммад Мусави заявил о наиболее перспективных направлениях сотрудничества.

«Как нам удалось узнать, в Башкортостане много водных ресурсов. Это поможет развитию сельскохозяйственных направлений сотрудничества. Речь о приобретении различных растительных масел, пшеницы, кукурузы из Башкортостана. Также ваш регион богат своей нефтегазовой промышленностью и технологиями. Мы уверены в продуктивном развитии отношений во всех секторах экономики, — подчеркнул он. — Скоро мы подпишем дорожную карту в области промышленности, сельского хозяйства, культурного обмена. Мы будем наращивать сотрудничество в этих направлениях. А наши делегации будут координировать эту работу. Примерно так же мы выстроили наше взаимодействие с Беларусью, и наш товарооборот увеличился в три раза. В таком же русле работаем и со странами Африки. Огромную работу предстоит нам провести и в части культурного обмена. Мы знаем, что у нас много схожих слов. Есть уникальные исторические памятники. Раньше мы больше смотрели на Запад, но сейчас будем шире взаимодействовать с нашими дружественными странами и регионами, в том числе с Российской Федерацией и Республикой Башкортостан в частности».

Мохлес Аль-Аэме рассказал о сотрудничестве между Башкортостаном и провинцией Меркези.

«Несколько лет назад мы подписали меморандум о сотрудничестве с Республикой Башкортостан. Нам надо будет актуализировать пункты этого документа в области экономики, сельского хозяйства и промышленности. В этих направлениях мы можем активно развивать наши отношения с Республикой Башкортостан», — сказал он.

Как сообщало агентство «Башинформ», сейчас у республики в приоритете внешнеэкономической деятельности — выстраивание долгосрочного и продуктивного партнерства с дружественными странами Востока и Азии.