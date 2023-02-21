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Вчера, 14:06

Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию России

Президент России Владимир Путин начал свое обращение к Федеральному собранию страны. Ожидается, что его центральной темой станет специальная военная операция. Также глава государства затронет основные направления развития экономики страны, обеспечения ее обороноспособности и безопасности, соцподдержку жителей.

Как ранее писал «Башинформ», помимо традиционного состава гостей и пула СМИ, на оглашение пригласили участников СВО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, хронометраж послания составит около часа.

Прямая трансляция ведется на всех основных телеканалах страны и в интернете.

Напомним, в прошлом году церемония не состоялась — Путин объяснил причину «очень большой динамикой событий, результаты которых было сложно зафиксировать».

Автор:Иван Вавилов
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